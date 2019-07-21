Голосование на украинских парламентских выборах стартовало за рубежом

Выборы начались на зарубежном избирательном участке в Австралии.

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом.

В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.

Читайте такжеНа Донетчине зафиксировали первую попытку фальсификации выборов (видео)

Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля.

Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.

Как сообщал УНИАН, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.

Также в связи с выборами в Украине впервые на дежурство заступили группы сводных отрядов авиационной поддержки МВД.