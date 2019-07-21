Голосование на украинских парламентских выборах стартовало за рубежом
01:49, 21 июля 2019Выборы 2019
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Выборы начались на зарубежном избирательном участке в Австралии.
Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско / Фото УНИАН
В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, голосование на внеочередных украинских парламентских выборах стартовало за рубежом.
В 01:00 по киевскому времени началось голосование на зарубежном избирательном участке в Австралии.
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Завершится голосование за рубежом на участке в Сан-Франциско в 6:00 по киевскому времени 22 июля.
Голосование на зарубежных участках, как и в Украине, проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны.
Как сообщал УНИАН, все органы системы МВД перешли на усиленный режим работы в связи с проведением 21 июля выборов в Верховную Раду.
Также в связи с выборами в Украине впервые на дежурство заступили группы сводных отрядов авиационной поддержки МВД.
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