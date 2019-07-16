Почти 281 тысяча украинцев сменили место голосования на выборах Рады

15 июля завершился процесс временной сменены места голосования.

С 24 мая правом временно сменить место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду воспользовались 280 тысяч 922 украинца.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

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Наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области и Киева – 42 тысячи 642 и 21 тысяча 239 соответственно.

15 июля завершился процесс временной смены места голосования.

Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Проверить наличие избирателя в Госреестре, а также адрес избирательного участка, в список которой будет включен избиратель, можно по ссылке: drv.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, военнослужащие, находящиеся в зоне Операции Объединенных сил, будут голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду на избирательных участках.