В штабе ООС рассказали, как будут голосовать военные (видео)
17:45, 16 июля 2019Выборы 2019
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Военнослужащие будут голосовать поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графику расчета.
REUTERS
Военнослужащие, которая находятся в зоне Операции Объединенных сил, будут голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду на обычных избирательных участках.
Об этом сообщили в штабе ООС. Отмечается, что военнослужащие будут голосовать поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графику расчета.
Таким образом, каждый боец ООС реализует свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач.
Примечательно, что на президентских выборах военнослужащие на Донбассе голосовали в специально оборудованных палатках. Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.
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