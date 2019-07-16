В штабе ООС рассказали, как будут голосовать военные (видео)

Военнослужащие будут голосовать поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графику расчета.

Военнослужащие, которая находятся в зоне Операции Объединенных сил, будут голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду на обычных избирательных участках.

Об этом сообщили в штабе ООС. Отмечается, что военнослужащие будут голосовать поочередно, в соответствии с определенным командованием воинской части графику расчета.

Таким образом, каждый боец ООС реализует свое право голоса с одновременным сохранением уровня боевой готовности и выполнением поставленных задач.

Примечательно, что на президентских выборах военнослужащие на Донбассе голосовали в специально оборудованных палатках. Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.