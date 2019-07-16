"Слуга народа" набирает более 50%, партия Вакарчука "пролетает" - свежий рейтинг

По состоянию на середину июля партия «Слуга народа» остается убедительным лидером на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Политическая партия Игоря Смешко «Сила и честь» проходит в Верховную Раду, а партия Святослава Вакарчука «Голос» не преодолевает пятипроцентный избирательный барьер.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса, проведенного с 3 по 13 июля 2019 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Социологи отмечают, что показатели тех, кто определился с выбором, наиболее приближенные к возможным результатам выборов, если бы голосование проходило в середине июля.

Так, в середине июля за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 36,5% от всех опрошенных, но среди украинцев, которые точно определились со своим выбором, за эту политическую силу готовы отдать голоса 52,3% респондентов.

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Также 7,2% респондентов готовы проголосовать за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» (10,3% из числа определившихся), 5,5% - за партию «Европейская солидарность» (7,9% из числа определившихся).

4% опрошенных проголосовали бы за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» (5,8% из числа определившихся) 3,6% - за партию «Сила и честь» (5,1%); 2,8% - за партию «Голос» (4%), 2,1% - за партию «Оппозиционный блок» (3%); 1,7% - за партию «Гражданская позиция» (2,5%); 1,7% - за Радикальная партия Олега Ляшко (2,4%). Другие партии набирают менее 2%.

При этом среди всех опрошенных 21,8% не определились за кого голосовать; 5,3% - сказали, что не будут голосовать на выборах; 2,4% - отказались отвечать на вопросы и 0,6% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень.

Методом личного интервью были опрошены 2004 респондента, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%).