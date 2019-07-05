«Оппозиционная платформа – За жизнь» нацелена на срыв парламентских выборов - Евгений Мураев

Решение Шестого апелляционного суда обязать ЦИК провести пережеребьевку относительно номеров партий в бюллетенях чревато срывом избирательного процесса.

По словам лидера ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Евгения Мураева, иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». На стороне истца в судебном процессе выступила «Оппозиционная платформа – За жизнь», ведущая в парламент 11 представителей команды Петра Порошенко и националиста Киву.

«Зачем они это делают? Это однозначный срыв выборов», - заявил Мураев в эфире программы «Право на владу» на телеканале 1+1.

По словам Мураева, полиграфкомбинат «Украина» уже напечатал 5 миллионов 200 тысяч бюллетеней, при этом решение суда не останавливает работу предприятия.

«К моменту рассмотрения дела в Верховном Суде будет отпечатано порядка 20 миллионов бюллетеней. Нужно учитывать, что у полиграфкомбината нет запасной бумаги. Ее никто не резервирует. Придется заново покупать, притом, что цена закупки 280 миллионов гривен. Это деньги налогоплательщиков, то есть, каждого украинца», - подчеркнул оппозиционер.

По словам Мураева, повторная жеребьевка чревата срывом парламентских выборов.

«Срок проведения жеребьевки датируется 26-м числом прошлого месяца. Проводить ее незаконно. Но если ее проведут – это будет означать, что календарный план проведения выборов сорван, а бюллетени не будут напечатаны вовремя. Выборы 21 июля не состоятся. Это приведет к дополнительным расходам, которые в бюджете не предусмотрены», - отметил Евгений Мураев.

Отметим, что в партии «Слуга народа» тоже считают, что решение Шестого апелляционного суда может сорвать выборы в Верховную Раду.

«Ситуация достаточно опасна. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатано. 5 млн 200 тысяч. Это означает, что потрачено часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", – заявил глава партии «Слега народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала 1+1.

Ранее Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что ЦИК намерен обжаловать решение Шестого апелляционного суда. «Мне сейчас сложно прокомментировать все юридические аспекты принятого решения, но я вам сообщаю, что эта акция направлена на срыв выборов», - сказала она.