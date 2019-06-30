«Слуга народа» судится с ЦИК из-за «кандидатов-клонов»

Партия «Слуга народа» насчитала 9 кандидатов, солгавших о своей принадлежности к политсиле.

«Слуга народа» подала иск к ЦИК с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности «кандидатов-клонов», которые солгали о своей принадлежности к партии.

Как сообщает «Слуга народа» в своем Telegram-канале, иск подан в Шестой апелляционный административный суд.

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«Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 «О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года» и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах:

Третьяка Сергея Викторовича - в одномандатном избирательном округе № 206; Пидгурского Николая Николаевича – в ОИО № 94; Зелинского Александра Викторовича - ОИО № 133; Косяна Сергея Сергеевича – ОИО № 206; Анциферова Дмитрия Юрьевича – ОИО № 133; Гринько Алены Анатольевны – ОИО № 133; Дмитрука Артема Ярославовича – ОИО № 133; Бойко Олега Леонидовича – ОИО № 199; Петровца Олега Федоровича – ОИО № 145.

«Слуга народа» требует, чтобы ЦИК в бюллетенях указала, что эти кандидаты являются беспартийными. Суд рассмотрит иск сегодня.