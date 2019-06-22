В Харькове кандидат в депутаты подкупал избирателей лекарствами - полиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа выборов после сообщений в соцсетях.

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту распространения наборов с лекарствами от имени одного из кандидатов в народные депутаты.

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Как информирует Отдел коммуникации полиции Харьковской области, согласно информации, распространенной 21 июня в соцсетях, неизвестные раздавали харьковчанам коробки с лекарствами от имени одного из кандидатов в народные депутаты.

«Граждане расценивают это как попытку повлиять на реализацию избирателями округа № 169 их избирательного права при голосовании на досрочных парламентских выборах и заставить людей отдать свой голос за определенного кандидата», - сказано в сообщении.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Также напоминается, что с начала предвыборной кампании полицией Харьковщины зарегистрировано 18 сообщений о нарушениях закона о выборах народных депутатов Украины. В настоящее время продолжаются проверки информаций, изложенных в заявлениях.

Отметим, что с начала избирательной кампании в Верховную Раду по состоянию на 13 июня правоохранители получили 75 сообщений о правонарушениях.

24 мая следователи Национальной полиции открыли два уголовных производства, связанные с нарушением избирательного процесса в Верховную Раду.

На время выборов в Верховную Раду Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ привлечет 850 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей.