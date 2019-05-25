Выборы в Раду 2019: полиция зафиксировала первые попытки подкупа избирателей

В Луганской области от имени одного из кандидатов бесплатно раздавали сахар.

Только вчера, 24 мая, началась избирательная кампания по досрочным выборам в Верховную Раду, как полиция уже получила три сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, сообщения поступили в дежурные части полиции в Винницкой и Луганской областях. По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"Так, 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздают сахар от имени одного из народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Следователями начаты уголовные производства по ч.2 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Украине официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в Верховную Раду. ЦИК утвердила календарный план организации и проведения парламентских выборов.