Место голосования перед выборами в Раду сменили уже более 10,6 тыс. украинцев

Временно изменить место голосования можно до 15 июля включительно.

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, сменили уже более 10,6 тыс. украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

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Так, по состоянию на 19 июня процедурой временного изменения места голосования воспользовались 10 тыс. 665 украинцев, из которых 209 человек – из оккупированного Россией Крыма, 3 тыс. 391 – из Донецкой области и 1 тыс. 849 – из Луганской.

Большинство украинцев сменили место голосования на Киев и Киевскую область - 2 тыс. 213 и 1 тыс. 076 человек соответственно.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия своим постановлением отменила необходимость подачи документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Теперь, чтобы воспользоваться данной процедурой, необходимо прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей, имея при себе только паспорт, и заполнить соответствующее заявление.

Временно сменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.

Бюллетень для голосования за мажоритарного кандидата лицам, сменившим место голосования, не выдается, поэтому в день выборов такой избиратель получит только один бюллетень - для голосования за политические партии.