Роспуск Рады: у Зеленского заявили о промедление руководства ВР с подачей в КСУ необходимых документов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверяет, что подал в Конституционный суд два важные документы.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что руководство парламента не предоставляет документы, необходимые для рассмотрения Конституционным судом представления депутатов относительно конституционности указа о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сказал на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

Читайте такжеЛидером в рейтинге партий в Украине остается "Слуга народа" - опрос

Он также напомнил, что Конституционный суд по представлению народных депутатов рассматривает производство относительно конституционности указа президента о роспуске парламента.

Стефанчук отметил, что руководству ВР от президента была внесена просьба предоставить копии документов, стенограмм, ряда документов по коалиции, но в ответ получили отписку», что обращение зарегистрировано, но, «учитывая большое количество запрошенных документов», на их подготовку и обработки необходимо много времени.

Он отметил, что эти запросы были поданы, чтобы получить всю доказательную базу для рассмотрения Конституционным судом вопроса относительно роспуска парламента.

«Ибо в противном случае у общества могут возникнуть небезосновательные подозрения относительно затягивания этого судебного процесса», - подчеркнул Стефанчук.

В ответ председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что спикер «не имеет полномочий определять численность и состав коалиции, так же, как и президент, таких полномочий не имел - определять и делать вывод - есть она или нет».

Он отметил, что подал в КС два важных документа.

По словам Парубия, во фракциях «БПП» и «Народный фронт» на момент формирования правительства было более 226 депутатов.

«В момент формирования правительства в двух фракциях коалиции было более чем 226 нардепов без внефракционных», - подчеркнул Парубий.

При этом он не указал точное количество депутатов.

Читайте такжеКонституционный суд сегодня продолжит рассмотрение дела о роспуске Рады

Спикер отметил, что также передал все заявления о выходе из коалиции, которые поступили к нему, в Аппарат или Секретариат парламента с момента создания коалиции и до 18 мая 2019 года - когда «Народный фронт» сообщил о выходе из коалиции.

Он снова утверждает, что «эта цифра будет больше, чем 226».

Парубий пообещал продублировать эти документы и передать в Администрацию президента.

Он отметил, что необходимо руководствоваться законом, а не политической целесообразностью. Он подчеркнул, что ВР примет любое решение Конституционного суда Украины.

«Мы будем уважать закон, и мы будем уважать решение суда, каким бы оно не было, и так же будет к нему уважение президента Украины», - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ относительно роспуска Верховной Рады.

6 июня Парубий заявил, что в составе коалиции до выхода фракции «Народный фронт» было 227 народных депутатов.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.