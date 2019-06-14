Разумков рассказал, как собираются бороться в Раде с недобросовестными депутатами

Новому парламенту предложат поддержать закон об отзыве народного депутата.

Партия "Слуга народа" будет предлагать новому парламенту проголосовать за закон об отзыве народного депутата. Именно это поможет бороться с недобросовестными депутатами.

Об этом в эфире "Право на власть" на "1+1" сказал лидер партии Дмитрий Разумков.

Он надеется, что депутаты поддержат такую инициативу. "Если народный депутат не ходит на работу, как другие рабочие, то он будет вынужден покинуть свое рабочее место. Если у нас будут депутаты-станочники, которые будут голосовать за себя, за того парня и за весь ряд, то им тоже не место в парламенте нового созыва", - сказал Разумков.

Читайте такжеВ партии "Слуга народа" рассказали детали в структуре ых штаба

По его словам, во время отбора кандидатов в "Слуги народа" провели внутреннюю очистку списков кандидатов. Еще один этап проверки – постпраймеріз.

"Партия выдала списки кандидатов на очистку общественности", - сказал он. "Не было времени, чтобы провести полностью процедуру праймериз. Это было бы правильно, честно и более открыто. Но даже несмотря на сжатые сроки избирательной кампании, мы даем возможность обществу повлиять на списки "Слуги народа"".

Напомним, кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" выбирали по трехсторонней системой. 9 июня партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского во время съезда представила участников политсилы, которые будут принимать участие в досрочных выборах Верховной Рады 21 июля 2019 года. 14 июня партия "Слуга народа" заявила о начале постпраймерізу. Там закликають украинцев проверить списки партии.