Порошенко заявил, что не против возглавить новое правительство

По словам Порошенко, для этого партии «Европейская солидарность» нужно одержать победу на выборах в Раду.

Пятый президент Украины Петр Порошенко готов стать премьер-министром в случае победы своей партии «Европейская солидарность» на досрочных парламентских выборах.

Об этом он сказал в комментарии "Громадскому".

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Так, на вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

«Если мы победим на выборах, то – так», – заявил Порошенко.

Относительно того, «будет ли он лично народным депутатом, или же после выборов сложит мандат», Порошенко лишь отметил: «Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции».

Как сообщал УНИАН, на съезде партии "Европейской солидарности" 9 июня была представлена первая десятка списка кандидатов в народные депутаты. Возглавил избирательный список лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко.

В первую десятку, в частности, вошли глава Верховной Рады восьмого созыва Андрей Парубий, первый замглавы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, командующий Высокомобильными десантными войсками ВС Украины Михаил Забродский, народный депутат Мустафа Джемилев и медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.