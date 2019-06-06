Шел шестой год войны: "Оппоблок" назвал свои цели на выборы - восстановление отношений с РФ, автономия Донбасса и отмена закона о языке

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" хотят отменить законы о языке, образовании и переименовании УПЦ МП.

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступают за автономный статус Донбасса в составе Украины.

Об этом во время всеукраинского объединительного съезда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил один из основателей партии, внефракционный народный депутат Юрий Бойко.

Трансляция съезда велась на странице партии в Facebook.

Он представил программу партии.

"Введем мораторий на поднятие вопросов, которые раскалывают страну. Объединим украинцев с востока до запада, с севера до юга. Мы вернем мир на Донбасс. Украина выполнит Минские соглашения. Донбасс получит автономный статус в составе Украины", - заявил Бойко.

Кроме того, он отметил необходимость принятия законов об амнистии, о выборах и о свободной экономической зоне на Донбассе.

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В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляют, что обеспечат "восстановление и развитие" экономических отношений с Россией и пересмотр "невыгодных для Украины" международных соглашений.

"Мы знаем, как возродить экономику. Основа работы будущего правительства - политика экономического прагматизма. Украина станет современной индустриальной державой с конкурентной промышленностью, высокими социальными стандартами и уровнем жизни граждан", - отметил Бойко.

Бойко также добавил, что его партия остановит "тарифный геноцид".

"Мы снизим тарифы на газ для населения максимум до 4 тыс. грн за тысячу кубометров. Это будет сделано за счет прямых поставок газа и использования из Российской Федерации и полного использования газа украинской добычи на потребности населения", - сказал он.

Кроме того, добавил Бойко, партия планирует добиться списания задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги и установит справедливые субсидии.

"Мы с вами идем на выборы с лозунгом: "За мир, партнерство и безопасность". Это значит, что мы реализуем политику активного нейтралитета Украины в военно-политической сфере и неучастия в каких-либо военно-политических союзах", - отметил политик.

"Мы с вами обеспечим восстановление и развитие экономических отношений с Российской Федерацией и пересмотр всех невыгодных для Украины международных соглашений", - добавил Бойко.

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В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" хотят отменить законы о языке, образовании и переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Представляя программу партии, Бойко отметил, что их партия создаст правовое демократическое государство.

"Примем закон о всеукраинском и местном референдумах по народной инициативе. Отменим все антиконституционные законы: о языке, образовании, переименовании церкви. Мы отменим закон о люстрации и так называемой декоммунизации, которую превратили в позор", - отметил Бойко.

По его словам, Украина станет "парламентской республикой с широкими полномочиями местного самоуправления".