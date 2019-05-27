Лидер "Слуги народа" описал портрет кандидата в партию для участия в выборах

По словам Разумкова, это должен быть высокоморальный человек, с глубокими принципами, желанием и возможностью слышать и реализовывать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков описал портрет кандидата в партию для участия в выборах в Верховную Раду: высокоморальный, успешный с безупречной репутацией командный игрок.

Как передает корреспондента УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеДосрочные выборы в ВР не предусматривают дополнительных расходов из бюджета – советник Зеленского

«Мы для себя видим определенные критерии, которыми должны будут обладать кандидаты от партии «Слуга народа» - это, во многом очень коррелируется с теми задачами и видением, которое мы с вами наблюдали во время избирательной (президентской – УНИАН) кампании», - заявил Разумков.

«Глядя на тот портрет кандидата в партию «Слуга народа», мы хотели бы обозначить концептуальные и принципиальные вещи, которыми должен обладать этот человек», - добавил лидер партии.

По его словам, кандидат в первую очередь должен быть высокоморальным, с глубокими принципами, желанием и возможностью слышать и реализовывать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество.

«Этот человек должен быть успешным в той сфере деятельности, которой он занимается, и он может показать достижения в этом направлении», - отметил Разумков.

Также, доьавил он, кандидат должен обладать безупречной репутацией и смог бы доказать свою эффективность в Раде.

«Это командный игрок, который будет работать на всю многомиллионную команду украинского народа», - подытожил лидер партии «Слуга народа».