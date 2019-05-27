У Зеленского пока мало механизмов для реализации всех поставленных задач – Разумков

Председатель партии «Слуга народа» считает, что по состоянию на сегодня лишь «консолидация президента, законодательной и исполнительной власти» даст возможность реально изменить и выполнить все запросы украинского общества.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского в сложившейся расстановке сил пока мало механизмов для реализации всех поставленных украинским обществом задач.

Как передает корреспондента УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

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По словам Разумкова, сегодня партия готовится к предстоящим парламентским выборам.

«Все вы видите, что на самом деле происходит – те изменения, на которые надеялось общество, к сожалению, пока еще в том объеме, в котором есть запрос у наших с вами сограждан, не реализованы», - добавил он.

«Все прекрасно понимают, что по состоянию на сегодня в сложившейся расстановке сил у президента пока еще мало механизмов для реализации всех тех задач, которые были ему поставлены украинским обществом во время избирательной кампании, когда 73% избирателей отдали свои голоса в его поддержку», - отметил Разумков.

Он считает, что нужно дать возможность президенту реально повлиять на сложившуюся ситуацию и привести новую политическую силу и новых политических лидеров в различные вертикали власти.

По мнению Разумкова, по состоянию на сегодня лишь «консолидация президента, законодательной и исполнительной власти» даст возможность реально изменить и выполнить все запросы украинского общества.