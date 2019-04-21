"Ульяна, как нам унять эту боль?": как украинцы портят бюллетени на выборах президента (фото)
Во время голосования на участках отдельные избиратели портят бюллетени надписями и демонстрируют их в соцсетях.
Журналисты "Эспрессо" собрали в соцсетях серию фотографий с разными надписями на избирательных бюллетенях.
Народный депутат Украины Игорь Мосийчук выложил на своей странице в Facebook бюллетень с надписью "Ляшко".
Другие же пользователи позволили себе разные надписи на бюллетенях:
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.