"Ульяна, как нам унять эту боль?": как украинцы портят бюллетени на выборах президента (фото)

"Батька Махно", "Ляшко", "Как унять эту боль" - эти и другие надписи оставляют отдельные избиратели на бюллетенях.

Во время голосования на участках отдельные избиратели портят бюллетени надписями и демонстрируют их в соцсетях.

Журналисты "Эспрессо" собрали в соцсетях серию фотографий с разными надписями на избирательных бюллетенях.

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук выложил на своей странице в Facebook бюллетень с надписью "Ляшко".

Другие же пользователи позволили себе разные надписи на бюллетенях:

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине проходит второй тур президентских выборов. Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов в президенты, которые набрали больше всего голосов в первом туре - кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и действующего главу государства Петра Порошенко.