Экзит-полы говорят, что в Украине новый президент: кто такой Владимир Зеленский - биография, цитаты

Владимир Зеленский лидирует, как свидетельствуют данные экзит-полов.

Согласно данным Национального экзит-полла, во втором туре президентских выборов в Украине побеждает Владимир Зеленский с 73,2% голосов избирателей.

УНИАН собрал интересные факты о Владимире Зеленском, прошедшем путь от шоумена к политику.

Владимир Зеленский: где родился, рос, учился

Родился Зеленский 25 января 1978 год в Кривом Роге. В детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, в городе Эрдэнэте, там же и окончил первый класс. Потом его семья вернулась в Кривой Рог, где он учился в школе № 95 с углубленным изучением английского языка.

В 1995 году поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. Правда, по специальности работал два месяца – на практике.

Путь Владимира Зеленского-шоумена

Владимир Зеленский стал известным еще в 1990-е годы благодаря КВН. Он был участником СТЭМ "Беспризорник", команды "Молодой Кривой Рог", "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

Стартом звездного пути стал 1997 год, когда Зеленский (в качестве капитана) совместно с Денисом Манжосовым, Юрием Краповым и Александром Пикаловым создал команду "95-й квартал", которая была названа в честь одного из районов Кривого Рога. Вскоре команда пробивается в Высшую лигу КВН.

В 2003 году случился конфликт «95 квартала» с творческим объединением Александра Маслякова "АМиК", из-за чего вся команда Зеленского покинула КВН.

Свободное плавание: "Студия "Квартал 95"

В 2005 году, после скандала с КВН, шоу "Вечерний квартал" стартует на одном из украинских каналов. Вскоре эта программа стала самой рейтинговой на украинском ТВ в сегменте телевизионного юмора.

Позже была открыта студия "Квартал-95". И тогда Зеленский с партнерами запускает ряд успешных проектов, среди которых, например, "Вечерний Киев", "Бойцовский клуб" и "Украина, вставай", "Лига смеха".

Кинокарьера Зеленского

В 2008 году сыграл одну из главных ролей в комедии "Любовь в большом городе", а затем – в продолжениях этого фильма, вышедших в 2010 и 2013 годах.

В 2011 году в прокат вышел римейк "Служебного романа", где Зеленский сыграл главную роль. Затем были съемки в комедии "Ржевский против Наполеона.

Также Зеленский сыграл роль учителя Василия Голобородько, ставшего президентом, в популярном телесериале "Слуга народа" (уже вышло три сезона).

Еще один не менее успешный и популярный проект Владимира Зеленского и студии «Квартал 95» – комедийный сериал «Сваты», который кстати, был запрещен в Украине, как и въезд его звезде – Федору Добронравову – в нашу страну.

Владимир Зеленский: жена и дети

Шоумен состоит в браке с Еленой Кияшко с 2003 года, с которой до свадьбы встречался около 7 лет. Они учились в параллельных классах в школе.

В 2008 году в семье появилось пополнение – дочка Саша. А в начале 2013 года - сын Кирилл.

Начало политической карьеры Владимира Зеленского

В украинских СМИ давно (с 2017 года) писали о том, что Владимир Зеленский может принять участие в президентских выборах 2019.

Выступая с новогодним обращением на телеканале "1+1" 31 декабря 2018 года, Зеленский объявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на выборах президента 2019. Позже партия «Слуга народа» выдвинула шоумена кандидатом в президенты.

После этого Владимир Зеленский и его команда стали активными в соцсетях, публикуя ряд обращений к украинцам и действующему главе государства Порошенко.

31 марта по результатам голосования в первом туре выборов президента Украины лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% избирателей. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко с поддержкой 15,95% избирателей.

Поскольку никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов (более 50%), Центризбирком после объявления официальных результатов объявил о проведении повторного голосования.

19 апреля на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты между Владимиром Зеленским и Петро Порошенко, которые активно обсуждали во всех соцсетях.

Дебаты Зеленский - Порошенко: цитаты Зе!Кандидата

"Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить, что его "жить по-новому" будет означать "выживать". Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему".

"Как так получилось, что Украина является практически самой бедной страной при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли за 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей машины Шеремета не могут найти несколько лет. Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. Почему за 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?... Почему не наказаны приспешники Януковича? Почему не снята неприкосновенность с депутатов?".

"Во-первых, я не ваш оппонент, я - ваш приговор".

"По поводу того, что я "скрываюсь": я был очень много раз в АТО. Вы знаете, что у меня было очень много съемок "Вечернего квартала". От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек. Меня не смогли найти и дать мне в руки повестку?".

Еще одним неожиданным поворотом стало то, что Зеленский во время дебатов стал на колени в знак уважения к памяти погибших украинцев в войне с Российской Федерацией на Донбассе, когда Порошенко заявил, что "не на коленях надо ползти к Путину для того, чтобы защитить государство".

"По поводу колен, чтобы было всем понятно, что я имел в виду. Мне кажется, что каждому разумному человеку это понятно. Я сейчас готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, своего сына. Я готов, сейчас встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать сейчас на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа, и вас приглашаю", - подчеркнул Зеленский, обратившись к Порошенко.

"У Петра Алексеевича очень много было достижений. И это так. Безвиз, томос, язык, армия. Все, что вы писали на билбордах. Но вы знаете, мне кажется, что почему-то все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю, почему… Украинский язык был еще до вас".

"Что касается безвиза - да, это победа. Победа украинских дипломатов, украинской диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом Украины".