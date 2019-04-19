Он подчеркнул, что является публичным человеком.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ответил на обвинения о якобы уклонении от повесток. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

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Отвечая на обвинения от действующего главы государства, кандидата в президенты Украины Петра Порошенко о том, что он якобы "скрывался от повесток", Зеленский отметил: "По поводу того, что я "скрываюсь": я был очень много раз в АТО. Вы знаете, что у меня было очень много съемок "Вечернего квартала". От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек. Меня не смогли найти и дать мне в руки повестку?".

Также Зеленский добавил: "О чем Вы сейчас говорите? Вы опять лжете, Петр Алексеевич!".

Напомним, сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" проходят предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.