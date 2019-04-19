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На «Олимпийском» перед дебатами одновременно состоялись два концерта

18:53, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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На сцене каждого кандидата перед дебатами на "Олимпийском" проходил отдельный концерт / УНИАН

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Как сообщает «Левый берег», на стадионе были установлены две сцены - одна для Порошенко, другая для Зеленского. На сцене Порошенко выступили группы "Плач Єремії" и Kozak System, на сцене Зеленского - певец Артем Пивоваров и "Мачете".

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.

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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко
Теги: #дебаты#Олимпийский