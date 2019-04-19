Все окружные избирательные комиссии взяты под охрану - советник министра внутренних дел

Две трети бюллетеней уже доставлены на участковые избирательные комиссии.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко заявляет, что все окружные избирательные комиссии уже взяты под охрану.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

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«Все окружные избирательные комиссии взяты под охрану. Сейчас две трети бюллетеней уже доставлены в участковые избирательные комиссии. Сегодня продолжается... и будут доставлены на все 30 тысяч избирательных комиссий, которые находятся на территории всех областей Украины», - сказал Стойко.

Он также отметил, что с 1 апреля в полицию поступило уже 1246 сообщений о возможных нарушениях в избирательном процессе, по которым был, в частности, составлен 61 протокол.

Как сообщал УНИАН, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. За главный государственный пост будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.