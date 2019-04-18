Зеленский прокомментировал денационализацию Приватбанка и отношения с Коломойским

Владимир Зеленский заверил, что обязательств перед бизнесменом Игорем Коломойским он не имеет.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что решение суда о денационализации "Приватбанка" может свидетельствовать о связи действующей власти с бывшими владельцами финучреждения.

Об этом кандидат Зеленский заявил в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

"С точки зрения Приватбанка надо разбираться - это решение глобальное и проблемное для следующего президента. Но для сегодняшнего президента ответ прост, и его получило общество, кто действительно является "марионеткой Коломойского", - заявил Зеленский.

Также кандидат заверил, что сам обязательств перед бизнесменом не имеет: "С господином Коломойским я говорю только по поводу сотрудничества с каналом 1+1, а по поводу ПриватБанка я буду сугубо на защите государства Украина".

Кроме того, Зеленский пообещал, что в случае избрания президентом, он, как гарант безопасности, сделает все возможное для урегулирования этого вопроса.

"Гарантирую, что сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным и не повлиял на экономические и банковские вопросы", - заверил кандидат.

На вопрос, собирается ли он возвращать Коломойскому 2 миллиарда, которые бизнесмен желает получить за национализацию частной собственности, Зеленский заявил, что "не имеет двух миллиардов, чтобы их отдавать".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение 2016 года о выводе неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает объявить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению Национального банка, Министерства финансов и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно.

Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установленные сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.

Председатель правления банка Петр Крумханзл заверил, что решение суда об отмене национализации не повлияет на работу "ПриватБанка". По его словам, банк работает в обычном режиме, его ликвидность на сегодня - почти 100%, и нет никаких нестандартных ситуаций, включая массовое снятие денег со счетов и лимиты на такие операции.

Международные партнеры Украины, в частности Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка", а также о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и о намерениях внимательно следить за событиями в этой сфере.