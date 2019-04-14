«Не дай Бог»: Порошенко рассказал о своем отношении к Зеленскому-президенту

Политик отметил, что Украина является демократическим государством, и в этом нет никакого сомнения.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что, если, «не дай Бог», шоумен Владимир Зеленский будет избран президентом Украины, он будет уважать этот выбор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал журналистам в одном из залов НСК «Олимпийский» в Киеве.

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«Я думаю, что парламентарии и будущие члены парламента определятся тогда, когда они хоть что-то услышат от господина Зеленского», - заявил он.

«Дебаты, на которые мы с вами здесь собрались и где господина Зеленского пока нет, его приглашали именно для того, чтобы он хоть что-то рассказал - как он видит европейскую интеграцию, евроатлантическую интеграцию, первые направления реформ, продолжение курса реформ президента Порошенко, если, не дай Бог, он будет избран, но это будет выбор украинского народа, и его буду уважать, как и любой выбор», - добавил глава государства, отметив, что Украина является демократическим государством, и в этом нет никакого сомнения.

Как сообщал УНИАН, Порошенко прибыл на дебаты на "Олимпийский".