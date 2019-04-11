"С дна постучали": у Зеленского отреагировали на ролик, где его сбивает фура

Подобные ролики - за гранью здравого смысла, считают в штабе Зеленского.

Опубликованное видео, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Владимира Зеленского, это за гранью здравого смысла.

Читайте такжеУ Зеленского предложили Порошенко другой формат дебатов

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков: "Это за гранью и здравого смысла, и моральных барьеров, и, возможно, Уголовного кодекса. Я думаю, что рано или поздно все точки над "и" будут расставлены", – сказал он.

"Я думал, что дно украинских черных технологий у наших оппонентов пробито, при том было пробито месяца два назад. Но они, к сожалению, каждый день доказывают, что нет. Знаете, есть старый анекдот, когда "думали, уже дно, но снизу постучали", это каждый день повторяется в украинской политике", – добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, у Порошенко опубликовали ролик, где фура сбивает Зеленского.