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В Еврокомиссии заявили о готовности сотрудничать с любым президентом Украины

02:44, 06 апреля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщила заместитель главы генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Европейской комиссии Катарина Матернова, пишет Громадське.

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«Неважно будет Зеленский или Порошенко – мы будем работать», – отметила она.

Матернова отметила, что Зеленского в политической сфере не знают, поэтому «особенно должен быть услышанным и поддержанным голос украинского гражданского общества».

«Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно несколько другая мобилизация, новый фактор для гражданского общества», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах главы государства.

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Теги: #Еврокомиссия#выборы президента Украины 2019