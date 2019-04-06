В Еврокомиссии заявили о готовности сотрудничать с любым президентом Украины

Катарина Матернова отметила, что Зеленского в политической сфере не знают.

Европейская комиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, избранным на выборах президента Украины.

Об этом сообщила заместитель главы генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Европейской комиссии Катарина Матернова, пишет Громадське.

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«Неважно будет Зеленский или Порошенко – мы будем работать», – отметила она.

Матернова отметила, что Зеленского в политической сфере не знают, поэтому «особенно должен быть услышанным и поддержанным голос украинского гражданского общества».

«Если будет второй срок Порошенко – мы знаем, что второй срок это все равно несколько другая мобилизация, новый фактор для гражданского общества», – добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах главы государства.