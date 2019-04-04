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США будут сотрудничать с любым президентом Украины - Волкер

18:24, 04 апреля 2019
Выборы 2019
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Волкер отметил, что США будут работать с любым керівництвомфото УНИАН

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Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил Громадскому. «...Мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди», - сказал Волкер.

Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику, пока Россия «не выйдет с незаконно захваченных территорий Украины».

«И это обязательство действует несмотря на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет», - сказал Мерфи.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #США#выборы президента Украины 2019#Курт Волкер