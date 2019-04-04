США будут сотрудничать с любым президентом Украины - Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, а поддерживают принципы.

США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит на выборах главы государства.

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Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил Громадскому. «...Мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди», - сказал Волкер.

Он отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику, пока Россия «не выйдет с незаконно захваченных территорий Украины».

«И это обязательство действует несмотря на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет», - сказал Мерфи.