У Зеленского отреагировали на фейк о его дебаты-ролике

Отмечается, что исключительно и только «Зе!команда» является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, используемого в видеороликах и другой видео- и аудиопродукции, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Зеленского.

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского опровергла фейковую информацию о якобы предоставлении компании Kedoo Entertainment Russia права на защиту авторского контента, использованного в видеоролике Зеленского относительно предвыборных дебатов.

Об этом говорится в информации на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

«Очередной фейк! Вниманию представителей СМИ! Может, хватит форсить непроверенную инфу? С учетом распространения информации о якобы предоставленных правах на защиту авторского контента компании "Kedoo Entertainment Russia", использованного в ролике Владимира Зеленского относительно предвыборных дебатов, сообщаем: эта информация - очередная беспомощная и скучная попытка дискредитации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что исключительно и только «Зе!команда» является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудиопродуктов, которые производятся и транслируются в рамках избирательной кампании Зеленского.

Таким образом, только «Зе!команда» может принимать решения о предоставлении разрешений и порядке использования этих продуктов третьими лицами. «Поэтому любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомочными! В случае поступления таких претензий мы советуем не обращать на них внимания, или оспаривать их установленным тем или иным интернет-ресурсом или СМИ способом», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. На ответ Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь, Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский".

Как отмечает «Украинская правда», утром 4 апреля несколько членов команды президента Порошенко распространили в соцсетях скриншот с информацией о том, что корпоративными правами на ролик Зеленского с вызовом на дебаты владеет компания Kedoo Entertainment Russia.

Депутаты Ирина Геращенко и Мария Ионова впоследствии удалили свои посты, поняв, что распространили фейк (ложную информацию).

По мнению эксперта по авторскому праву юриста Ольги Деркач, в данные о правообладателе видеоконтента мог попасть робот, который автоматически "забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ".