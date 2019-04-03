Смешко не собирается поддерживать Порошенко во втором туре

Партия Смешко будет идти на выборы в парламент.

Экс-кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его политсила "Сила и честь" не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, который не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем", - написал он.

"Никаких должностей в правительстве не искал и не ищу, никаких разговоров на эти темы ни с кем не веду", - отметил Смешко, добавив, что его партия будет идти на выборы в парламент.

"Почти один миллион двести тысяч избирателей (свыше 6% от общего числа голосов), проголосовавших за нашу программу, - это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, которая непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах", - написал он.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК 99,99% протоколов, Смешко занял шестое место, обогнав главного «радикала» Олега Ляшко. За Смешко проголосовали 1 миллион 141 тысяча 290 человек, что составляет 6,04% от общего рейтинга.