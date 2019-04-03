В случае победы Зеленского МИД может возглавить экс-министр финансов Данилюк

Группу советников Зеленского в разгар выборов сформировали Лещенко, Данилюк, Абромавичус и Рябошапка.

Бывший министр финансов Александр Данилюк может стать министром иностранных дел в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

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Об этом сообщает «Новое время», ссылаясь на народного депутата Сергея Лещенко, входящего в команду Зеленского.

"На встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел, - отметил Лещенко. - Но решение пока не финализировано".

Отмечается, что Лещенко, Данилюк, экс-министр экономики Айварас Абромавичус и бывший член НАПК Руслан Рябошапка сформировали группу советников Зеленского в разгар президентской гонки.

На вопрос о том, огласит ли Зеленский кандидатуру своего премьера, Лещенко сказал: "Это нереально, ведь премьер-министра назначает Верховная Рада".

"Но вот главу НБУ Зеленский обещал не трогать, так как у него семилетний контракт", - добавил советник Зеленского.

Ранее Александр Данилюк заявил, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на выборах намерена сразу начать реформы тех отраслей и систем, изменения в которых были лишь имитированы.