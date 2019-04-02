Разница в девять раз: в Донецкой области зафиксировали фальсификацию голосов

По информации членов территориальной избирательной комиссии, данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии, не совпадают с переданными в ЦИК.

Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту фальсификации данных во время обработки бюллетеней на одном из участков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Мангушское отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса во время подсчета голосов.

По их словам, данные, переданные Центральной избирательной комиссии о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз.

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"Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.158 "Предоставление неправдивых сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины. Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, которые причастны к вероятной фальсификации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК 99% протоколов УИК о результатах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - более 13%.