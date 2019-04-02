Переход к партийной системе станет первым шагом к социальной справедливости - лидер «Социальной справедливости»

Украина крайне нуждается в повышении политической культуры общества. Президентские выборы стали очередным свидетельством стагнации действующей политической модели. Принципы государственного строительства закостенели. Они не базируются на основах социальной справедливости и не отвечают актуальным запросам украинцев.

К таким выводам в эфире 5 канала пришла лидер политической партии «Социальная справедливость» Алла Шлапак.

По мнению политика, наиболее актуальным для Украины вопросом является повышение политической культуры общества.

«Очень важно, чтобы политические партии, как парламентские, так и не входящие в состав Верховной Рады, проводили большую просветительскую работу как среди населения, так и внутри партийной системы. Политические силы должны культивировать принципы государственной модели социальной справедливости, а их лидеры привносить во власть собственный наработанный опыт», – утверждает политик.

Алла Шлапак отмечает, что политическая элита должна выстроить такую модель диалога с обществом, при которой запросы людей будут услышаны, на которые власть будет быстро реагировать. Однако это станет возможным лишь тогда, когда ответственность за судьбу государства возьмут на себя исключительно партии.

«Переход к партийной системе выборов – это шаг Украины к выходу из той стагнации, в которой пребывает страна. Потому что действующая система выборов, как президентских, так и парламентских – это кандалы на ногах, руках, шее украинцев, которые не пускают нас в подлинный демократический мир, где торжествуют принципы социальной справедливости, где человек чувствует себя человеком. Сегодня я говорю о том, что политическая элита должна формироваться не за рубежом, а именно в Украине. И формировать ее должны политические партии. Я думаю, что 2019 год станет последним годом, когда постсоветские тоталитарные тренды будут превалировать над истинно демократическими ценностями», – полагает лидер «Социальной справедливости».