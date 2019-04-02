ЦИК приняла протоколы с печатями уже с восьми ОИК

По состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы восьми территориальных избирательных округов: № 45, 51, 105, 134, 146, 149,180, 213.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в восьми территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком принял на проработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов № 105 (Луганская область), № 45 (Донецкая область), № 180 (Харьковская область), № 149 (Полтавская область) и № 134 (Одесская область).

Таким образом, по состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы ОИК 8 территориальных избирательных округов (№№ 45, 51, 105, 134, 146, 149,180, 213).

В заседании комиссии объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК 98,16% протоколов УИК о результатах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 15,93%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%.