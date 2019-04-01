Аваков считает Зеленского порядочным человеком «из другого мира»

По словам Авакова, Зеленский готов разбираться с проблемами, но одновременно признает, что во многих вопросах не вполне компетентен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает кандидата в президенты Владимира Зеленского порядочным человеком «из другого мира», и заявляет, что в первом туре президентских выборов его поддержали, в том числе, «русскоязычные патриоты» Украины.

Об этом Аваков сказал в интервью изданию «Левый берег».

«К Зеленскому перешла часть электората, который я называю русскоязычными патриотами. Они искали для себя кандидата, который отвечал бы именно их запросу, и они нашли его. Это – одна из причин, почему у него такой высокий уровень доверия», - заявил министр.

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На вопрос, какое эмоциональное впечатление произвел Зеленский, Аваков ответил: «Порядочный человек из другого мира. Из другой плоскости. Готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен».

По словам министра, в его понимании это означает, что Зеленский готов делегировать полномочия.

«Однако тут возникает вопрос: сможем ли мы – украинское общество - предложить то качество элиты, которой реализацию таких полномочий можно поручить? Ведь если он делегирует полномочия негодяям, как это происходит в некоторых сериях «Слуги народа», это будет очень плохо для страны. Если очередным экспатам – тоже не выход…», - сказал Аваков.

«Сможет ли наше общество предложить тот уровень менеджмента и специалистов, которые будут отвечать интенциям? У него же взгляд на процедуры немного идеалистический. Он точно знает, что из точки А надо прийти в точку Б, и я с этим готов согласиться. Но проблема в том, как пройти этот путь. Зачастую если идти в лоб, то врежешься в стену или разобьешься. Поэтому нужно выбрать правильную траекторию, и тут должны работать компетентные и честные специалисты», - резюмировал Аваков.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 70% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента лидирует Зеленский, которого поддержали 30,45% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,19% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,15%.