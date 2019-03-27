Центральная Украина видит в Ляшко последовательного социального политика - Владимир Цыбулько

Эксперты свидетельствуют, что наибольшей электоральной поддержкой лидер Радикальной партии Олег Ляшко пользуется в центральной части Украины.

Центральная Украина определилась с выбором своего кандидата на пост Президента Украины. Им стал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного в период с 5 по 14 марта 2019 года, экспертами Киевского международного института социологии, Социологической группы «Рейтинг» и Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Эксперты свидетельствуют, что наибольшей электоральной поддержкой лидер Радикальной партии Олег Ляшко пользуется в центральной части Украины. Электорат этого региона будет голосовать на президентских выборах за своего кандидата Ляшко. Социологи отметили также существенный рост популярности лидера «радикалов» на западной Украине. Мощной электоральной базой Ляшко обладает и на севере страны.

«Почему растут рейтинги Ляшко? По той просто причине, что Ляшко был и остается последовательным социальным политиком, - комментирует результаты опроса политический эксперт Владимир Цыбулько. - Вся его политическая деятельность, в том числе и программная декларация в ходе президентских выборов, базируются на защите интересов самых бедных, самых социально уязвимых украинцев».

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Цыбулько отметил также, что в отличие от других политиков, которые используют в своей предвыборной деятельности обещания навести порядок лишь в определенных сферах, Ляшко выстроил грамотную, всестороннюю программу возрождения всей экономики Украины.

«Ляшко активно лоббирует интересы промышленности. Это два крыла социально-ориентированной программы лидера Радикальной партии. Промышленность – это рабочие места, зарплаты и наполняемость бюджета. А бюджет, чего и добивается Ляшко, государство обязано расходовать на помощь и социальную поддержку людей. Ни один из политиков не действовал настолько последовательно, как Ляшко. Акцент той же Тимошенко на дешевом газе не включает в себя вопросов повышения пенсий, оказания помощи многодетным семьям и так далее. Ляшко, в свою очередь, акцентирует внимание на инструментах решения широкого социального спектра проблем. Повторюсь, что у Ляшко – последовательная программа действий поддержки экономики и экспорта, которая приведет к дополнительным поступлениям в бюджет на реализацию социальных программ. Такая социально ориентированная политика Ляшко принесла свои плоды: отобрала существенную часть голосов у «левых» и, одновременно, не позволила откровенным популистам паразитировать на социальной проблематике, в том числе - на территории центральных регионов Украины», - подчеркнул в своих комментариях политический эксперт Владимир Цыбулько.