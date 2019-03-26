Малый и средний бизнес должны стать фундаментом успешной Украины – Александр Шевченко

Александр Шевченко встретился с коллективом предприятия по изготовлению гофротары всех форм и размеров на Тернопольщине.

Основой успешной Украины станет мощный малый и средний бизнес, с помощью которого экономика государства окрепнет после смены действующей власти. Об этом заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко в ходе встречи с коллективом предприятия по изготовлению гофротары всех форм и размеров на Тернопольщине.

«Высокотехнологичное производство, трудолюбивый инициативный коллектив. Такие предприятия, мощный малый и средний бизнес – основа успешной страны. И государство должно помогать им развиваться, выходить на европейские рынки. Думаю, что уже совсем скоро мы сменим преступную власть. И с помощью таких предприятий построим мощную экономику», – отметил он.

В то же время, по словам заведующего производством предприятия гофротары Олега Олейника, Украина имеет все возможности для повышения экспорта гофротары, спрос на которую растет.

«Мы доставляем нашу продукцию во все уголки Украины и за границу. И спрос на нее растет ежедневно. Ведь в мире существует тенденция к сохранению природы, а значит, все больше предприятий переходят на экологическую упаковку», – подчеркнул он.