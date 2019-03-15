С завтрашнего дня в ЦИК будут обучать членов участковых избирательных комиссий

Семинары по вопросам организации подготовки и проведения очередных выборов президента для членов УИК будут проходить с 16 до 28 марта.

С 16 марта Центральная избирательная комиссия начинает проводить семинары для членов участковых избирательных комиссий.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине с 16 до 28 марта пройдут семинары для членов участковых избирательных комиссий по вопросам организации подготовки и проведения очередных выборов президента 31 марта.

Всего планируется организовать 387 тренингов для членов всех УИК обычных избирательных участков. Обучение будут проводить 125 тренеров, сертифицированных Центром управления обучения участников избирательных процессов при ЦИК, которые с 25 февраля по 5 марта провели тренинги для членов окружных избирательных комиссий.

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В течение 4-часовых семинаров их участники ознакомятся с системой и статусом избирательных комиссий, организацией работы УИК, в частности, в день голосования, и обеспечением ее избирательными бюллетенями и другой избирательной документацией. Кроме того, будут рассмотрены вопросы подготовки помещения для голосования. Также члены УИК будут изучать порядок подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составления соответствующего протокола, а также порядок рассмотрения жалоб.

Для членов УИК были подготовлены учебные пособия, фильм и блок-схемы отдельных избирательных процедур.

Обучение организуется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Британской помощи (UKAID).