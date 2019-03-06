Financial Times: Не так страшны выборы в Украине, как кандидаты

Мало кто из претендентов на пост украинского президента кажется тем, кто действительно собирается порвать со скрытым или открытым олигархическим правлением.

Миллионы украинцев разочарованы политиками, которые пришли к власти в Украине после Революции Достоинства в 2014 году. И на это есть веские причины.

Пять лет назад свежие ветры надежды на изменения начали дуть по всей стране, улучшив общественную жизнь во многих измерениях. Но острые дореволюционные проблемы, такие как коррупция на высшем уровне, отсутствие прозрачности и олигархическое влияние на правительство и бизнес никуда не делись, пишет Financial Times.

Читайте такжеТимошенко и Зеленский впереди, Порошенко с Бойко соревнуются за третье место - социология

В придачу к этому всему украинская борьба против вторжения России и подконтрольных ей сил на Донбассе продолжается уже шестой год. И в краткосрочной перспективе представляется мало вероятным, что будет установлен мир, после которого охваченные войной регионы вернутся в структуру Украины на удобных всем сторонам условиях. Шансы на то, что Москва вернет оккупированный Крым, еще меньше.

Таким образом, Украина будет проводить президентские выборы 31 марта, будучи наполовину реформированной, территориально сокращенной страной, которой приходится вести еще и очень дорогую войну против более сильного соседа, который иногда ставит под сомнение само украинское право на независимость и отдельность национальной идентичности. Издание отмечает, что в такой ситуации нужно отдать Украина должное. Ведь несмотря на такие тяжелые условия, ее выборы – это абсолютно соревновательный процесс. Это можно сказать, что он такая же фальшивка, как и выборы президента в России.

Проблема Украины как раз не в отсутствии политического соревнования на самом высоком уровне. Наоборот, большинство кампаний с дня украинской независимости были свободными. Результат нынешних выборов настолько непредсказуем, что, кажется, украинцам придется снова идти на участки 21 апреля. Парламентские выборы, которые пройдут в октябре, будут не менее напряженными.

Обеспокоенность вызывают как раз кандидаты в украинские президенты. Среди них Петр Порошенко – олигарх-миллиардер, который заработал свое состояние на производстве шоколада и стремится остаться на второй президентский срок, Юлия Тимошенко – популистский экс-премьер-министр, которая побывала за решеткой по вине пророссийского предшественника Порошенко, а также Владимир Зеленский – комедийный актер без политического опыта, который, однако, пользуется поддержкой разочарованных избирателей. Financial Times отмечает, что среди украинских кандидатов в президенты почти нет таких, которые бы действительно казались готовыми покончить с открытым или скрытым влиянием олигархов на правительство.

Читайте такжеЗеленский продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты - опрос

Порошенко, отказавшись от реформистской риторики, которую он принял после революции, теперь декларирует консервативный патриотический лозунг: «Армия, язык, вера». Вооруженные силы Украины сейчас пользуются наибольшим доверием украинцев. Поэтому действующий президент не колеблясь пытается играть на военной теме. Он также разыгрывает карту признания независимой Православной церкви Украины, на которую не имеет влияния Москва. И этот шаг действительно разозлил Россию. Национальная безопасность и идентичность лежат в основе кампании Порошенко. Он обещает добиться членства Украины в НАТО и ЕС. Однако, существуют подозрения, что он поддерживает прозападную риторику и военные оправдания, чтобы отвлечь внимание от провала в реализации глубоких реформ в государственном управлении, а также в политике и бизнесе.

Похожие беспокойства касаются и Тимошенко, пишет Financial Times. После «Оранжевой революции» в 2004-2005 годах она была лицом свободы и модернизации. Но все изменилось. В начале февраля она критиковала исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которая имеет американское происхождение, заявляя, что ее "прислали, чтобы ставить эксперименты на украинцах». Также на Западе обеспокоенность вызывает решимость Тимошенко в вопросе реформ.

Украина прошла долгий путь после 2014 года не в последнюю очередь благодаря поддержке США и соглашению об ассоциации и свободной торговле с ЕС. Последняя принесла реальную пользу экономике. Сохранение прогресса будет большим вызовом после выборов, которые угрожают созданием новых препятствий для хорошего управления вместо их сноса.