Полиция с начала предвыборной кампании открыла 117 уголовных дел

За нарушение избирательного законодательства полиция объявила о подозрении уже 19 лицам.

С официального старта президентской гонки в Украине за нарушение избирательного законодательства полиция объявила о подозрении уже 19 лицам.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Всего с начала избирательного процесса полицейские открыли 117 уголовных производств, из них 53 связаны с нарушением избирательного законодательства и 64 - с проведением предвыборной кампании.

«В целом во время предвыборной кампании полицейские уже зарегистрировали 2347 сообщений, связанных с избирательным процессом. Большинство из них - в Киеве (280), Днепропетровской (234) и Донецкой (147) областях. Наибольшее количество заявлений касались незаконной агитации (1420), подкупа избирателей (257), хулиганства (81) и повреждения имущества (54). За прошедшие сутки таких обращений поступило 40», - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители составили 477 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере. Из них подавляющее большинство (369) по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, которые не содержат сведений об учреждении, осуществившем печать, их тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.