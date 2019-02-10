За последнюю неделю в Украине было открыто 24 уголовных производства из-за нарушения избирательного законодательства

Председатель Нацполиции поставил перед руководством ГУНП задачу по усиленному несению службы во время массовых мероприятий.

За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 350 заявлений о нарушениях избирательного законодательства, открыто 24 уголовных производства и составлено 118 административных протоколов.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сегодня во время совещания в МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

«Начало недели было достаточно спокойным, но с четверга события в государстве начали разгораться не спокойно. В Житомире большая группа радикалов пыталась проникнуть на сессию областного совета, но средства, которыми они это делали - неприемлемы и привели к столкновениям с полицейскими. Были травмированы несколько правоохранителей, но мы смогли обеспечить общественный порядок», - сказал он.

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Также он напомнил о событиях во Львове и Белой Церкви, когда правонарушители пытались сорвать предвыборную агитацию двух кандидатов в президенты Украины.

Чиновник напомнил, что количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день.

«Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Не допустим, чтобы проносилось огнестрельное и холодное оружие, химические вещества. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать при необходимости», - отметил Яровой.

Он также подчеркнул необходимость взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

В свою очередь председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что поставил перед руководителями ГУНП и заместителями четкую задачу по усиленному несению службы во время массовых мероприятий.

Как сообщал УНИАН, Ляшко обвинил штаб Порошенко в подготовке «грязных провокаций» против себя.