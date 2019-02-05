Парубий пригрозил выключать микрофоны депутатам, которые будут проводить предвыборную агитацию

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что парламент должен работать стабильно.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофоны депутатам, которые будут проводить предвыборную агитацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с трибуны парламента во время открытия десятой сессии Верховной Рады.

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«Во время этой сессии у нас будет еще одно испытание - во время сессии будут проходить выборы президента Украины и, без сомнения, избирательная кампания эмоционально будет ощущаться и по всей стране, и, очевидно, многие будут соревноваться, чтобы и Верховная Рада была вовлечена в избирательную кампанию», - отметил спикер.

Он отметил, что Верховная Рада должна работать стабильно.

Парубий убежден, что на текущей сессии народные депутаты должны проявить "высокий уровень ответственности".

“Уже вчера на Согласительном совете я почувствовал, насколько избирательная кампания вносит буквально ненависть в дискуссию с народными депутатами”, - подчеркнул председатель ВР.

Он напомнил, что ровно 100 лет тому назад "под натиском большевиков украинское правительство вынуждено было покинуть Киев и украинские войска вынуждены были покинуть Киев, и, несомненно, одной из главных причин тех событий было то, что политики разрывали страну во время величайших испытаний".

Парубий подчеркнул, что Верховная Рада должна продемонстрировать ответственность.

"Мы должны обеспечить стабильность работы украинского парламента", - подчеркнул спикер.

По словам Парубия, когда он увидит, что кто-то из депутатов будет проводить предвыборную агитацию, то будет выключать микрофон.

"Когда я буду видеть, как председатель Верховной Рады, что при обсуждении законов кто-то не обсуждает закон, а ведет предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон, и я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит", - сказал Парубий.

Он заявил, что не позволит "превратить Верховную Раду в плацдарм для избирательной кампании, особенно учитывая то, какая большая ответственность стоит перед нами на этой сессии".