Для каждого региона Украины следует разработать отдельную программу экономического развития – Александр Шевченко

Укроповец подчеркнул, что для реализации стратегии развития государства необходим приход инвесторов на различных территориях.

Порядок, дисциплина и единые правила игры для ведения бизнеса будут стимулировать привлечение инвестиций в Украину. Об этом во время встречи с жителями Золочева Львовской области заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Инвесторы – это успешные люди, которые имеют деньги. Что мотивирует их вкладывать средства? Это порядок, дисциплина в нашем государстве и единые правила для всех», – подчеркнул укроповец.

По его словам, в прошлом году 70% инвестиций пришли из России, а остальные – от отечественных чиновников-коррупционеров.

«Почему в нашу страну массово не идут инвесторы, а заходят только коррупционные московские деньги и средства наших чиновников-коррупционеров? Инвестиции в Украину за прошлый год составили 1,5 млрд долларов. Для сравнения, «заробитчане», которые в основном спасают Западную Украину, а может, и всю страну, прислали около 15 млрд евро. То есть в 10 раз больше, чем все инвестиции. Но 70% из вышеупомянутых 1,5 млрд инвестиций – это Российская Федерация, а 30% – наши политические коррупционеры», – отметил он.

Вместе с тем укроповец подчеркнул, что для реализации стратегии развития государства необходим приход инвесторов на разных территориях и создание рабочих мест, основанное на идее конкуренции интеллектов, а не взяток.

«Нужно «разрисовать» страну – каждому месту предоставить возможность экономического развития, где это будет иметь максимальный эффект, – либо в ИТ-сфере, либо в сельском хозяйстве, либо в туризме. Следует разбить Украину на сегменты и сделать инвестиционные магниты. А для того, чтобы пришел инвестор, надо, чтобы не было наглого чиновника», – резюмировал Александр Шевченко.