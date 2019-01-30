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Виктор Бондарь избран кандидатом в президенты от партии «Видродження»

15:34, 30 января 2019
Выборы 2019
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Виктор Бондарь избран кандидатом в президенты от партии «Видродження» / vidrodzhennya.org.ua

За кандидатуру Виктора Бондаря как кандидата на пост главы государства делегаты Съезда проголосовали единогласно.

Виктор Бондарь поблагодарил партийцев за выраженное доверие и подчеркнул, что Партия «Видродження» способна предложить альтернативу политическому популизму, от которой устали украинцы.

«Мы с вами должны дать Украине большое будущее! Мы имеем здесь, в сердце Европы, построить современный Сингапур! Страну без коррупции и с огромным экономическим и человеческим потенциалом. Мы обеспечим прорыв Украины в лидеры мирового промышленного роста! Это будет страна для людей! Страна счастья, мира и покоя! Страна возможностей! Полная поддержка и благоприятные условия для бизнеса, внимание к пенсионерам, безграничные перспективы для молодежи, счастливое детство для юного поколения!» – подчеркнул Виктор Бондарь.

Еще одной целью участия в президентских выборах, как добавил политик, является донесение идей Партии «Видродження» до широкого круга избирателей.

Он заверил однопартийцев, что имеет четкое видение того, как решить экономические и социальные проблемы государства.

«Это полная перестройка государственной пенсионной системы. Минимальная пенсия должна полностью удовлетворять потребности пенсионеров в продуктах питания, лечении, оплате тарифов на услуги ЖКХ и других экономически и социально обоснованных запросах», – заявил председатель Партии «Видродження».

По мнению Виктора Бондаря, в Украине должна быть реализована настоящая медицинская реформа и введено общеобязательное медицинское страхование, что даст возможность реализовать ряд инновационных проектов в сфере здравоохранения.

«Должна быть проведена кардинальная смена системы здравоохранения, построена сверхсовременная сеть клиник по всей стране – до уровня каждого района. Это, в частности, построение европейского медицинского города под Киевом с сотней корпусов, где будут оказываться все виды медицинской помощи, лучшая диагностика и лечение. Мы должны реализовать такой образцовый европейский проект! Медицинским страхованием должен быть охвачен каждый украинец!» – сказал во время выступления политик.

Напомним, о намерении участвовать в президентских выборах 2019 года партия «Видродження» заявила во время VII съезда, который состоялся 20 апреля 2018 года в Киеве.

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