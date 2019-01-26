Заключенную Савченко выдвинули кандидатом в президенты

Встречу партии проводили сестра депутата, Вера, и пресс-секретарь Надежды - Татьяна Проторченко.

Народного депутата Надежду Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке теракта в центре Киева, выдвинули в президенты Украины на съезде партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Об этом сообщает гражданская сеть Опора.

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Встречу партии проводили сестра депутата, Вера, и пресс-секретарь Надежды - Татьяна Проторченко.

Как сообщает Опора, делегаты держали в руках фрукты гранаты и скандировали «Свободу Надежде Савченко, свободу украинским политзаключенным».

На фотографиях с заседания видно, что большинство присутствующих составляли люди старшего возраста.

Ранее сестра депутата Вера Савченко заявляла, что несмотря на недопуск к депутатки нотариуса (который должен был оформить документы для регистрации как кандидата в президенты), близким Надежды удалось начать регистрацию счета партии. Впоследствии нотариуса все же допустили, но в этом не было нужды.

Со своей стороны Служба безопасности заявила, что Савченко не обращалась к ним по поводу допуска нотариуса в СИЗО.

1 августа правоохранители завершили досудебное следствие по делу депутата Савченко и экс-переговорщика Владимира Рубана.

Народному депутату Надежде Савченко вменяют попытку свержения конституционного строя, посягательство на жизнь президента Украины, подготовку террористического акта, содействие деятельности террористической организации и незаконное владение оружием. Все это тянет на пожизненное заключение.

31 декабря в Украине началась предвыборная кампания по выборам президента-2019. Голосование в первом туре выборов президента Украины состоится с 8:00 до 20:00 31 марта. Официальные результаты голосования украинцев должны обнародовать не позднее 10 апреля.

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