С 2014 года количество избирателей выросло на 1,4 миллиона – предварительные данные

Общее количество избирателей будет меньше, чем 35,6 млн, поскольку общее количество избирателей из года в год уменьшается.

В предварительный список избирателей на президентских выборах 31 марта включены 35 млн 602 тыс. 855 человек, однако эта цифра не окончательная и будет меняться несколько раз.

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Таковы данные Государственного реестра избирателей на 31 декабря 2018 года. Как объяснил "Украинской правде" руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, от этой цифры сразу надо отнять 985 тыс. 375 человек, которые выбыли, а также избирателей АРК Крым и оккупированных территорий, поскольку они не будут участвовать в выборах.

"Поэтому общее количество избирателей будет меньше, чем 35,6 млн. Поскольку общее количество избирателей из года в год уменьшается", - сказал Стельмах.

Он добавил, что и эти данные не будут окончательными, поскольку в Госреестр постоянно вносятся обновленные данные об избирателях.

Обновление данных происходит каждый месяц – добавляется информация о людях, которые сменили адрес, умерли, потеряли дееспособность и тому подобное. В тот месяц, когда проходят выборы, данные уточняют за 10 и за 4 дня до дня голосования.

"За эти 4 дня никто не может не умирать или не переезжать, где-то примерно 150 тыс. различных событий с избирателями происходят за эти дни. Но на фоне свыше 30 миллионов избирателей – это очень незначительный процент", - сказал Стельмах.

По заявлению избирателя или родственников умершего избирателя список можно изменить даже за день до выборов. Никакие изменения не вносятся в день голосования.

Проверить, есть ли вы и ваши родные в списке избирателей можно на сайте Госреестра избирателей во вкладке "Кабинет избирателя".

На внеочередных выборах 2014 года в списке избирателей было 34 млн 214 тыс. 652 лица.