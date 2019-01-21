Выборы 2019: как украинцам проголосовать за рубежом

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. 31 декабря 2018 года стартовала избирательная кампания.

В 2019 году в Украине должны состояться очередные президентские и парламентские выборы. Граждане нашей страны смогут проголосовать за рубежом.

О том, как украинцы смогут проголосовать на выборах-2019 за рубежом, напомнили в посольстве нашей страны в Королевстве Бельгия в Facebook.

Гражданин Украины, который проживает или находится в период подготовки и проведения выборов за пределами Украины, реализует свое право голоса на выборах на общих основаниях, независимо от правовых оснований пребывания на территории иностранного государства, а также пребывания или непребывания на консульском учете в заграничном дипломатическом учреждении Украины.

Как в Украине, так и за ее пределами, каждый избиратель голосует на выборах лично. Голосование за других или передача избирателем права голоса любому другому человеку запрещается.

Для того, чтобы избирателю из Украины проголосовать за рубежом, необходимо:

- быть включенным в список избирателей на заграничном избирательном участке, расположенном на территории соответствующего иностранного государства;

- лично прибыть на соответствующий зарубежный избирательный участок в день голосования;

- иметь при себе документ, который подтверждает гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке, а именно: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт Украины; служебный паспорт Украины.

Стоит напомнить, что на зарубежных избирательных участках местные выборы не проводятся.

Кроме того, граждане Украины, которые постоянно или временно проживают за ее пределами, могут:

1) лично подать в зарубежное дипломатическое учреждение Украины заявление о включении в Государственный реестр избирателей или изменении избирательного адреса (если его уже включили в Государственный реестр избирателей). Также нужно предоставить документы или их копии (но оригиналы нужно показать обязательно), подтверждающие эти изменения;

2) обратиться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины, чтобы стать на консульский учет.

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Также непосредственно во время избирательного процесса украинцы могут:

- лично подать в установленные законодательством сроки (не позднее чем за пять дней до дня голосования) в соответствующую участковую избирательную комиссию заграничного избирательного участка заявление о неточностях, в т.ч. о невключении, в предварительном списке избирателей;

- лично подать в установленные законодательством сроки (не позднее чем за пять дней до дня голосования) в орган ведения Государственного реестра избирателей по своему избирательному адресу в Украине или в отдел ведения и администрирования Государственного реестра избирателей МИД Украины заявление о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса. Такой путь включения в список избирателей на заграничном избирательном участке рекомендуется в случае, если гражданин Украины находиться на территории другого иностранного государства непродолжительный период.

Отметим, что заявления о временном изменении места голосования избирателя без изменения избирательного адреса заграничными дипломатическими учреждениями Украины или участковыми избирательными комиссиями избирательных участков не принимаются.

"Граждане Украины, которые проживают или которые во время выборов будут находиться за границей, должны заранее позаботиться о своем включении в списки избирателей на соответствующем заграничном избирательном участке. Законами Украины "О выборах президента Украины" и "О выборах народных депутатов Украины" четко определено, что в день голосования в уточненный список избирателей на заграничном избирательном участке могут вноситься исключительно исправления неточностей и технических описок, и не предусматривается внесение в него новых избирателей", - подчеркнули в посольстве.

Узнать, включены ли избиратели в Государственный реестр избирателей, и проверить, правильно ли указаны фамилия, имя, отчество и избирательный адрес, можно с помощью онлайн-сервиса "Личный кабинет избирателя", в котором нужно зарегистрироваться.

Ознакомиться с перечнем зарубежных избирательных участков можно по ссылке.

Найти форму заявления избирателя, который проживает или находится за пределами Украины, относительно изменения его избирательного адреса или персональных данных, можно по ссылке.