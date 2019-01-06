Новинский: Оппозиционный блок оспаривает в судах незаконное лишение права голоса трех миллионов граждан

Оппозиционный блок будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

«Команда Оппозиционного блока подала иск в Шестой апелляционный административный суд г. Киева о незаконности Постановления Центральной избирательной комиссии о закрытии избирательных участков в Российской Федерации. В нарушение Конституции Украины и избирательного законодательства Центризбирком в Новогоднюю ночь ликвидировал пять избирательных участков в РФ, лишив права голоса как минимум три миллиона украинских граждан».

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Об этом сообщил глава фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Вадим Новинский на странице фракции в ФБ.

В Оппоблоке напомнили, что эти участки расположены в дипломатических представительствах Украины, то есть на украинской, а не российской территории. Организацией и проведением выборов там занимались украинские дипломаты, а не российские власти.

«Несмотря на то, что законных оснований принимать такое решение ЦИК не имела, суд в удовлетворении иска нам отказал, аргументируя недостаточностью доказательств пребывания за пределами Украины в день голосования. Считаю это решение политически мотивированным: власть не допустила к выборам миллионы украинцев, выехавших на заработки и спасающихся от войны, потому что они не намерены голосовать за Петра Порошенко», - отметил глава фракции Оппоблока.

Также он сообщил, что Оппозиционный блок будет обжаловать это решение в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

«Украинский народ имеет право решить на прямых открытых выборах, кому доверить наивысшую государственную должность, и действующий президент обязан уважать этот выбор, а не дискредитировать своими предвыборными махинациями демократическое устройство украинского государства. Будем добиваться справедливости".