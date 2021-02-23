Не считайте владельцев старых авто на литовских или польских номерах чудаками - в стране их до миллиона.

Верховная Рада приняла закон об удешевлении растаможки автомобилей на иностранных номерах в Украине.

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Об этом сообщает программа "Гроші".

"Не думайте, что владельцы старых авто, которые до сих пор ездят на литовских или польских номерах, - это чудаки! В стране их до миллиона", - говорится в сообщении.

Журналисты проехались с нардепом на его литовце и посчитали, выгодно ли сейчас покупать машину на иностранных номерах. Кроме того, они узнали, сколько от нового закона о растаможке получит украинский бюджет.

Что этому предшествовало

18 февраля, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно растаможивания автомобилей на иностранных номерах, которым предлагается новая формула для растаможивания таких автомобилей, ввезенных до 2021 года.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопроса таможенного оформления транспортных средств, обеспечения соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении данного вопроса.

В документе отмечается, что речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

В случае принятия законопроекта во втором чтении, новая формула будет действительной на протяжении 180 дней со дня вступления закона в силу.

При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Автомобиль должен соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро-2".

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Автор: УНИАН