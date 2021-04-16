ЧП произошло на бульваре Кольцова / фото Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева утром произошло задымление в трамвае №1.

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Это произошло на бульваре Кольцова.

Движение трамваев временно заблокировано.

Из-за чрезвычайного происшествия люди были вынуждены идти на работу по шпалам.

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Автор: Людмила Жерновская