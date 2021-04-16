ЧП произошло на бульваре Кольцова / фото Киев Оперативный
В Святошинском районе Киева утром произошло задымление в трамвае №1.
Читайте такжеНа границе с Польшей застряли около 300 автомобилейОб этом пишет Киев Оперативный.
Это произошло на бульваре Кольцова.
Движение трамваев временно заблокировано.
Из-за чрезвычайного происшествия люди были вынуждены идти на работу по шпалам.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Одессе трамвай сошел с рельсов из-за превышения скорости и спровоцировал ДТП
- Николаевец устроил пробежку перед трамваем, на который не успел (видео)
- Под Киевом микроавтобус влетел в отбойник и перевернулся: водитель погиб (видео)
- В Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram