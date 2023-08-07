Эксперты отмечают, что без полноценной работы морских путей могут возникнуть проблемы с финансированием военного сопротивления российской агрессии.

Разблокирование украинских морских портов, которые пока не могут работать из-за выхода России из "зернового соглашения", и, как следствие, полноценное восстановление украинского экспорта морскими путями принесет в украинскую экономику 18-20 млрд долл. Такую оценку дал руководитель Центра политического анализа, эксперт по международной экономике Владимир Головко в программе "Украинские порты в блокаде" на YouТube-канале УНИАН.

"По предварительным подсчетам, в целом разблокировка морских портов может дать до 18-20 миллиардов долларов для экономики нашего государства", – сказал он.

Головко подчеркнул, что блокирование морских портов истощает национальную экономику.

"Без восстановления нормальной полноценной работы портов у нас есть проблемы с финансированием сопротивления российской агрессии. Потому что те налоги, которые собираются в стране, и расходы на оборону – в дефиците. И пока из местных бюджетов перебрасываются средства, но это не может продолжаться бесконечно. Нам надо, чтобы бизнес работал", – подчеркнул эксперт.

Головко напомнил, что до полномасштабного вторжения России основным украинским товаром, который экспортировали морем, кроме зерна, были железная руда и сталь. Одним из основных импортеров продукции горно-металлургического комплекса был Китай, поэтому, по мнению эксперта, эта страна должна быть вовлечена в процесс разблокирования украинских морских портов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Россия окончательно вышла из "зернового соглашения", заявив, что отныне корабли, которые будут появляться в Черном море, будут считаться перевозящими военные грузы.

Также после прекращения действия "зернового договора" российские военные начали ракетные и дроновые удары по портовой инфраструктуре Украины и зерновых хранилищам. Это привело к значительным разрушениям и уничтожению значительных объемов агропродукции.

Из-за остановки работы "зернового коридора" Украине в июле удалось экспортировать агропродукции на почти треть меньше, чем в июне, - всего 3,7 млн тонн.

По результатам 2022 года экспорт горно-металлургической продукции из Украины уменьшился на 45% – до 23,98 млн тонн. В денежном выражении показатель упал на 57,8% - до 2,91 млрд долл.