На территорию Украины завозят тысячи битых автомобилей из США. Тем не менее, фирмы, которые помогают украинцам приобрести дешевое авто в США, нередко обманывают украинцев.
Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».
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На американском аукционе битое авто можно выторговать за копейки. Например, Форд Фиеста 2014 года с небольшими повреждениями стоит от 850 долларов.
Сбор аукциона, доставка, растаможка, ремонт обойдется владельцу примерно в 6 тысяч долларов. В Украине подобное авто стоит не менее 8 тысяч долларов, поэтому украинцы охотно покупают машины в США.
Однако, уже после подписания всех необходимых документов и уплаты денег вместо долгожданного авто украинцы сталкиваются с тем, что компания-посредник может выставить дополнительные счета за доставку авто.
Также счет может быть изменен, в случае, если комплектация машины отличается от той, которую заказывал заказчик.
Кроме того, украинцы могут получить счет на дополнительные брокерские услуги и столкнуться с тем, что автомобиль потребует дополнительного ремонта, о котором не сообщалось заранее.
Также от новых владельцев авто могут скрыть масштабы повреждений машины, которая была в ДТП.
Кроме того, новым владельцам авто могут повысить стоимость растаможки машины и выставить дополнительный счет за транспортировку, заявив, что авто слишком большое и заняло дополнительное место во время транспортировки в порт.
Ситуация с "евробляхами"
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "євроблях", до 1 января 2020 года.
- 29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".
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