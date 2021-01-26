Фирмы, которые помогают украинцам приобрести дешевое авто в США, не редко обманывают украинцев.

На территорию Украины завозят тысячи битых автомобилей из США. Тем не менее, фирмы, которые помогают украинцам приобрести дешевое авто в США, нередко обманывают украинцев.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

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На американском аукционе битое авто можно выторговать за копейки. Например, Форд Фиеста 2014 года с небольшими повреждениями стоит от 850 долларов.

Сбор аукциона, доставка, растаможка, ремонт обойдется владельцу примерно в 6 тысяч долларов. В Украине подобное авто стоит не менее 8 тысяч долларов, поэтому украинцы охотно покупают машины в США.

Однако, уже после подписания всех необходимых документов и уплаты денег вместо долгожданного авто украинцы сталкиваются с тем, что компания-посредник может выставить дополнительные счета за доставку авто.

Также счет может быть изменен, в случае, если комплектация машины отличается от той, которую заказывал заказчик.

Кроме того, украинцы могут получить счет на дополнительные брокерские услуги и столкнуться с тем, что автомобиль потребует дополнительного ремонта, о котором не сообщалось заранее.

Также от новых владельцев авто могут скрыть масштабы повреждений машины, которая была в ДТП.

Кроме того, новым владельцам авто могут повысить стоимость растаможки машины и выставить дополнительный счет за транспортировку, заявив, что авто слишком большое и заняло дополнительное место во время транспортировки в порт.

Ситуация с "евробляхами"

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможки автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отложил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "євроблях", до 1 января 2020 года.

29 октября 2020 года стало известно о том, что Кабмин разрешил штрафовать водителей на "евробляхах".

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Автор: УНИАН