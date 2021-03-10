Всего с начала 2021 года украинский автопарк пополнили 1034 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания.

В феврале 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 532 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Из этого количества электромобилей новыми были 55 шт. Таким образом доля новых машин на февральском рынке была более 10% против 4% в 2020 году, сообщает Ассоциация Укравтопром.

Читайте такжеУкраинцы выбирают электрокары: топ-10 популярных моделей (фото)

Подавляющее большинство зарегистрированных в феврале электромобилей составили легковые авто — 510 шт. (новых — 51 шт., подержанных — 459 шт.).

По сравнению с 2020 годом февральские регистрации легковых авто на электротяге сократились на 18%.

Самым популярным электрокаром на украинском рынке уже второй месяц подряд остается Chevrolet Bolt — 132 регистрации.

Бывший лидер рынка электромобилей Nissan Leaf на второй позиции — 129 регистраций.

С большим отрывом в тройку бестселлеров февраля попала Tesla Model 3, этот электрокар выбрали 37 автомобилистов.

Всего с начала 2021 года украинский автопарк пополнили 1034 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90% против 95% в 2020-м.

Продажи электромобилей в Украине

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились почти в 1,5 раза – до 7542 единиц.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-ноябре 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% – до 6823 единиц.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократились на 1% – до 7 тыс. 455 единиц. В частности, продажи легковых авто составили 7 тыс. 95 штук (из них новых только 9%), коммерческих - 359 штук (новых - 3%). Также был продан один электробус 2019 года выпуска.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко